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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Премьер-министр Голландии намерен подать в отставку

23 апреля 2012, 18:01 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

Фото с сайта amberbridge.org
Фото с сайта amberbridge.org

Правительство Голландии во главе с премьер-министром Марком Рютте находится на грани краха. Переговоры в минувшие выходные с партнерами по коалиции относительно сокращения государственного бюджета, не увенчались успехом.

По сообщению нидерландского информационного агентства ANP со ссылкой на источник из правительства, Марк Рютте намерен подать сегодня заявление об отставке королеве Нидерландов Беатрикс.

Заместитель министра иностранных дел Бен Кнапен заявил ранее  в интервью на радио, что похоже другого пути нет:  "Я думаю, выборы неизбежны". Новые выборы, по мнению экспертов, должны состоятся в сентябре или октябре 2012 года.

Германия обеспокоена сложившейся ситуацией, так как в случае отставки премьер-министра Рютте, она теряет важного союзника в борьбе с евро-кризисом.

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