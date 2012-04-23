Против Сирии в понедельник ввели еще один пакет санкций

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23 апреля 2012, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

В понедельник в Люксембурге на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД было единогласно принято решение о введении против Сирии очередного пакета санкций, по счету это уже 14 пакет.

В заявлении Совета ЕС по Сирии говорится: "Санкции приняты, они вступят в силу во вторник".

Нынешний пакет санкций включает запрет на экспорт в Сирию предметов роскоши и расширяет список запрещенной к поставкам в эту страну техники двойного назначения, которая "может быть использована для внутренних репрессий". Впервые в блоке санкций против Сирии нет расширения так называемого "черного списка".

Напомним, ранее Евросоюз уже ввел в отношении Сирии 13 блоков санкций, согласно которым в "черный список" ЕС для Сирии входят 126 человек. В этом списке: президент Башар Асад и члены его семьи, сирийские чиновники и бизнесмены. Всем им запрещен въезд в Европу, их банковские авуары подлежат замораживанию. Запрещены контакты более чем с 40 сирийскими организациями, включая национальную авиакомпанию Сирии, центральный банк, ряд экспортных компаний. Кроме того, ЕС ввел запрет на торговлю оружием, нефтью и нефтепродуктами с этой страной.