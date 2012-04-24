//В мире

24 апреля 2012, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

Египет объявил об одностороннем разрыве договора о поставке газа в Израиль. Об этом сообщила бирже израильская компания "Ампаль", входящей в израильско-египетский консорциум EMG.

Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман в интервью радиостанции "Коль Исраэль" накануне назвал договор о поставке газа важным экономическим соглашением, однако подчеркнул, что он не является частью мирного договора с Египтом, передает портал Новости Израиля.

"АН" писали, что ещё 13 марта парламент Египта потребовал разорвать отношения с Израилем и перекрыть газовую трубу в знак солидарности с палестинцами.

Представители МИД Израиля подчеркивают, что не получали никаких официальных сообщений из Каира, узнав о происходящем из газет. Позиция израильских министров сводится к необходимости ускорить разработку израильского газового месторождения "Тамар", которое должно привести к энергетической независимости Израиля.

В то же время кандидаты в президенты Египта, выборы которого пройдут в мае, намерены использовать ситуацию в своих целях, поддерживая разрыв договора о поставке газа в Израиль как политическое решение, "отвечающее чаяниям египетского народа".

На политической подоплеке решения EGAS настаивает и владелец "Ампаль" бизнесмен Йоси Маймон, по словам которого данный шаг является нарушением мирного договора с Египтем. Этой же позиции придерживается и лидер "Кадимы", новый глава оппозиции председатель "в Кнессете Шауль Мофаз, потребовавший от правительства Израиля обратиться к США как к гаранту Кемп-дэвидских соглашений, чтобы заставить Египет выполнять свои обязательства.



Договор о поставке газа вступил в силу в 2008 году, и в течение почти трех лет более 40% потребляемого Израилем газа поступало из Египта. Именно это позволило управлению коммунальных услуг в 2010 году снизить тарифы на электроэнергию.

Однако в феврале 2011 года, когда в Египте завершился 30-летний период правления Хусни Мубарака, ситуация изменилась. Газопровод, по которому египетский газ поставлялся в Израиль, взрывали 14 раз. За прошедшее с тех пор время в течение 313 дней поставка газа не производилась, а в те дни, когда газопровод работал, объем поставок не превышал в среднем 30% от заявленной мощности.

Возможно, сегодняшнее решение Египта приведет к тому, что Израиль не сможет выполнить свои обязательства и снизить тарифы на электроэнергию в 2015 году.