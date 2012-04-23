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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Выборы во Франции: Олланд и Саркози во втором туре. На третьем месте Ле Пэн

23 апреля 2012, 10:43 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

20% в предвыдорной кампании 2012 получила предварительно Марин Ле Пэн, превысив исторический рекорд своего отца в 2002 году и заняв третье место.

Победителем первого тура предварительно  становится Франсуа Олланд, получив  29,2% против 27,3% Николя Саркози, по оценкам группы Sofres.

Жан-Люк Меленшон  получает 10,1%, Байру 9%, 2,1% Эва Жоли, Николя Дюпон-Эньян 1,7%, 1,2% Путу  Филипп, Натали Арто 0,6%.

В результате левый блок в целом   представляет 43,2% голосов против  37,6% голосов правого блока, не включая 20% крайне правых .


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