Выборы во Франции: Олланд и Саркози во втором туре. На третьем месте Ле Пэн

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23 апреля 2012, 10:43 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

20% в предвыдорной кампании 2012 получила предварительно Марин Ле Пэн, превысив исторический рекорд своего отца в 2002 году и заняв третье место.



Победителем первого тура предварительно становится Франсуа Олланд, получив 29,2% против 27,3% Николя Саркози, по оценкам группы Sofres.



Жан-Люк Меленшон получает 10,1%, Байру 9%, 2,1% Эва Жоли, Николя Дюпон-Эньян 1,7%, 1,2% Путу Филипп, Натали Арто 0,6%.



В результате левый блок в целом представляет 43,2% голосов против 37,6% голосов правого блока, не включая 20% крайне правых .





