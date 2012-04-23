Вьетнам просит помощи - в стране умирают от неизвестной болезни

//В мире

23 апреля 2012, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство здравоохранения Вьетнама обратилось за международной помощью. В стране от неизвестной кожной болезни уже умерло 19 человек. Об этом сообщает британская радиостанция Би-би-си.

Вьетнам просит Всемирную организацию здравоохранения, а также ряд научных центров США помочь установить причину нового и неизвестного заболевания, которое начинается в форме кожного раздражения на руках и ногах человека, а затем быстро поражает внутренние органы, в первую очередь печень.

По данным министерства здравоохранения Вьетнама, на сегодняшний день число идентифицированных этой неизвестной болезнью достигает 170 человек, из которых 19 уже скончались. Очагом является расположенная в центре Вьетнама провинция Куангнгай. Первые заболевшие были зарегистрированы весной 2011 года, однако в нынешнем году произошел всплеск этого заболевания, который привел к значительному росту числа заболевших.

По словам министра здравоохранения Вьетнама Тань Лон, вьетнамские медики "не смогли пока идентифицировать причины этого кожного заболевания, которое ведет к поражению внутренних органов".