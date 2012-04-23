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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Северная Корея вновь угрожает Южной

23 апреля 2012, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Северная Корея вновь угрожает Южной Корее. Военные КНДР заявили, что намерены провести против главы правительства Южной Кореи Ли Мён Бака "специальную операцию".

По данным агентства Associated Press, северокорейские военные также заявили, что операция продлится три-четыре минуты и пообещали применить "особенные, беспрецедентные средства, характерные только для нашей манеры".

Ранее официальное северокорейское информагентство ЦТАК сообщало об угрозах главе правительства Южной Кореи, в которых звучали обещания уничтожить "клан Ли Мён Бака" за "осквернение" празднования столетия со дня рождения Ким Ир Сена - основателя КНДР.

СБ

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