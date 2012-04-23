В суде Исландии готов приговор виновнику мирового кризиса - экс-премьеру Хорде

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23 апреля 2012, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото EPA с сайта Вести

В Исландии сегодня будет вынесен приговор экс-главе кабмина Гейру Хорде за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, спровоцировавшее сперва национальный, а затем и глобальный финансовый кризис 2008 года.

Дело Хорде рассматривает специальный суд Ландсдомюр, созданный в 1905 году как судебная коллегия для рассмотрения дел в отношении первых лиц государства, но до сих пор ни разу не собиравшийся.

61-летний политик является единственным, кого призвали к персональной юридической ответственности за ошибки, допущенные экономическим блоком правительства Исландии.

Следственные органы считают, что ответственность за финансовый кризис несут 7 министров правительства Хорде, который возглавлял кабинет в 2006-2009 гг, сообщает ИТАР-ТАСС. Однако альтинг — исландский парламент — решил, что перед судом предстанет лишь бывший премьер.

Многие полагают, что на сегодняшнем заседании суда экс-премьера признают невиновным, однако такой вердикт не успокоит общественность, раздосадованную ошибками Хорде.

С другой стороны, возможный обвинительный приговор — а по закону Хорде может грозить до 2 лет тюрьмы — вызовет ряд вопросов, в частности о том, как один-единственный человек может нести ответственность за глобальный кризис.

"АН" писали, что процесс над экс-премьером Исландии начался 5 сентября.

По мнению общественности, именно правительство Хорде ответственно за то, что Исландия, население которой насчитывает немногим более 300 тысяч человек, в 2008 году оказалась на грани банкротства. Тогда три крупнейших банка Исландии, в том числе и "Ландсбанки", потерпели крах. Кризис банковской системы быстро распространился на весь финансовый сектор некогда благополучной исландской экономики, что в итоге привело к обвалу курса национальной валюты - кроны, а внешний долг страны в несколько раз превысил ее ВВП.

Но президент Исландии Олафур Рагнар Гримссон считал, что вина лежит не на экс-премьере, а на некоторых странах Евросоюза. Он выражал недоумение - почему Великобритании и Нидерландам было позволено оказывать давление на граждан Исландии? Официальные представители этих стран потребовали, чтобы правительство Исландии гарантировало погашение многомиллиардных долгов банка их гражданам, ставших вкладчиками "Ландсбанки".

Исландцам не понравилось, что потери иностранных вкладчиков должны были покрываться из бюджета, то есть из их налогов.

По данным специальной комиссии, созданной по инициативе парламента, Хорде еще весной 2008 года располагал информацией о грядущем финансовом кризисе, однако не довел ее до сведения членов правительства и руководителей соответствующих ведомств.





Между тем, Исландия входит в Европейскую ассоциацию свободной торговли (European Free Trade Association: Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн) и в Европейскую экономическую зону (European Economic Area: ЕС и страны ЕАСТ). С момента финансового краха страна получила кредиты в 2,5 миллиарда долларов от скандинавских стран и 2,1 миллиарда от МВФ.