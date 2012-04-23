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В суде Исландии готов приговор виновнику мирового кризиса - экс-премьеру Хорде
23 апреля 2012, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]
В Исландии сегодня будет вынесен приговор экс-главе кабмина Гейру Хорде за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, спровоцировавшее сперва национальный, а затем и глобальный финансовый кризис 2008 года.
Дело Хорде рассматривает специальный суд Ландсдомюр, созданный в 1905 году как судебная коллегия для рассмотрения дел в отношении первых лиц государства, но до сих пор ни разу не собиравшийся.
61-летний политик является единственным, кого призвали к персональной юридической ответственности за ошибки, допущенные экономическим блоком правительства Исландии.
Следственные органы считают, что ответственность за финансовый кризис несут 7 министров правительства Хорде, который возглавлял кабинет в 2006-2009 гг, сообщает ИТАР-ТАСС. Однако альтинг — исландский парламент — решил, что перед судом предстанет лишь бывший премьер.
Многие полагают, что на сегодняшнем заседании суда экс-премьера признают невиновным, однако такой вердикт не успокоит общественность, раздосадованную ошибками Хорде.
С другой стороны, возможный обвинительный приговор — а по закону Хорде может грозить до 2 лет тюрьмы — вызовет ряд вопросов, в частности о том, как один-единственный человек может нести ответственность за глобальный кризис.
"АН" писали, что процесс над экс-премьером Исландии начался 5 сентября.
По мнению общественности, именно правительство Хорде ответственно за то, что Исландия, население которой насчитывает немногим более 300 тысяч человек, в 2008 году оказалась на грани банкротства. Тогда три крупнейших банка Исландии, в том числе и "Ландсбанки", потерпели крах. Кризис банковской системы быстро распространился на весь финансовый сектор некогда благополучной исландской экономики, что в итоге привело к обвалу курса национальной валюты - кроны, а внешний долг страны в несколько раз превысил ее ВВП.