Водитель сбил группу детей в Японии

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23 апреля 2012, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Японии автомобиль на полной скорости врезался в группу школьников. В результате пострадали девять младшеклассников и их учительница. Инцидент произошел в понедельник в городе Камэока в префектуре Киото.

Как стало известно, две пострадавшие девочки находятся в тяжелом состоянии, без сознания. Авария произошла на узкой улице. Дети направлялись в школу. Нарушитель, которым оказался 18-летний молодой человек, был арестован, передает ИТАР-ТАСС. В апреле прошлого года похожий инцидент произошел в Японии в городе Канума. Тогда тяжелый автокран также врезался в группу направлявшихся в школу учеников младших классов.