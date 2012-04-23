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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Водитель сбил группу детей в Японии

23 апреля 2012, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Японии автомобиль на полной скорости врезался в группу школьников. В результате пострадали девять младшеклассников и их учительница. Инцидент произошел в понедельник в городе Камэока в префектуре Киото.

Как стало известно, две пострадавшие девочки находятся в тяжелом состоянии, без сознания. Авария произошла на узкой улице. Дети направлялись в школу. Нарушитель, которым оказался 18-летний молодой человек, был арестован, передает ИТАР-ТАСС. В апреле прошлого года похожий инцидент произошел в Японии в городе Канума. Тогда тяжелый автокран также врезался в группу направлявшихся в школу учеников младших классов. 

ЕЛ

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