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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В Колумбии конфисковали 2 тонны кокаина

23 апреля 2012, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

В провинции Нарино в Колумбии конфисковали две тонны кокаина. В ходе спецоперации была обнаружена подпольная лаборатория по изготовлению наркотика. Лаборатория принадлежала повстанцам движения "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC).

Помимо этого, были конфискованы прекурсоры, необходимые для изготовления кокаина, и некоторое количество пасты из листьев коки. Об этом пишет РБК. Группировка "Революционные вооруженные силы Колумбии" ведет вооруженную борьбу с официальными властями Колумбии начиная с 1960-х годов. Основной источник финансирования FARC - торговля наркотиками. 

ЕЛ

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