Судан отбил у Южного Судана Хеглиг: сотни убитых, тысячи беженцев (ВИДЕО)

//В мире

23 апреля 2012, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru

На границе Южного Судана с республикой Судан погибли более 400 человек в ходе битвы за контроль над нефтеносным районом Хеглиг. Несколько тысяч жителей приграничных территорий стали беженцами.

Сегодня Судан владеет Хеглигом: накануне военное командование Южного Судана заявило, что все солдаты покинули спорный регион, чтобы начать переговоры. Но ситуация в регионе очень напряженная, местные жители не спешат возвращаться в свои дома, со ссылкой на AFP передает канал "Россия 24".

"АН" писали, что Южный Судан захватил контроль над Хеглигом 10 апреля. В ответ парламент республики Судан объявил соседнее государство вражеским и начал против него боевые действия. В ООН южносуданскую военную операцию сочли незаконной и нарушающей суверенитет Севера.

Напомним, в июле 2011 года Южный Судан получил статус суверенного государства, однако его отношения с Суданом продолжают оставаться напряженными. Это связано с отсутствием решения о разделении нефтяных ресурсов между двумя странами и демаркации границ. Кроме того, стороны обвиняют друг друга в поддержке повстанческих группировок.

24 января 2012 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отзыве воинского формирования ВС РФ, принимающего участие в операции ООН по поддержанию мира в Судане.