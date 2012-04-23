Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Выборы президента Франции: Олланд и Саркози выходят во второй тур

23 апреля 2012, 07:18 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр телеканала ПИК
Кадр телеканала ПИК

Во Франции воскресного голосование по выборам президента дало прогнозируемый результат: абсолютного лидера среди 10 претендовавших на пост лидера страны нет. После обработки всех бюллетеней Олланд опережает Саркози на 1,5%.

По данным министерства внутренних дел Франции, после обработки всех бюллетеней избирателей, голосовавших на территории континентальной Франции, заморских владений Франции и Французской Гвианы в первом туре президентских выборов социалист Франсуа Олланд, набрал 28,63% голосов.

Действующий президент Николя Саркози набирает 27,08%.

Третье место занимает лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен с 18,01% голосов, за ней следует лидер "Левого фронта" Жан-Люк Меланшон, набравший 11,13% голосов, предает Интерфакс.

На пятом месте лидер "Демократического движения" Франсуа Байру (9,11%), на шестом - эколог Ева Жоли (2,27%), на седьмом - независимый кандидат-голлист Николя Дюпон-Эньян (1,8%).

За ними следуют лидер "Новой антикапиталистической партии" Филипп Путу (1,15%), лидер троцкистской партии "Рабочая Борьба" Натали Арто (0,57%) и основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад (0,25 %).Эти результаты не учитывают голосов, отданных французами-избирателями, проживающими за рубежом.

Таким образом, во второй тур президентских выборов, намеченных на 6 мая, выходят Франсуа Олланд и Николя Саркози. Явка в первом туре голосования составила 80,43% избирателей.

Окончательные результаты голосования провозгласит Конституционный совет Франции в среду.

"АН" писали, что в крупнейших заморских департаментах страны - Гваделупе и Французской Гвиане - Франсуа Олланд значительно опередил Николя Саркози.

ЛБ

//картина дня

Несмотря на популярность рассуждений о переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением или даже повышением зарплат, экономисты предупреждают, что надеяться на это не нужно. Как бы не пришлось работать больше за меньшие деньги, передаёт КП.

Несмотря на популярность рассуждений о переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением или даже повышением…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…

//новости ан