Выборы президента Франции: Олланд и Саркози выходят во второй тур

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23 апреля 2012, 07:18 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр телеканала ПИК

Во Франции воскресного голосование по выборам президента дало прогнозируемый результат: абсолютного лидера среди 10 претендовавших на пост лидера страны нет. После обработки всех бюллетеней Олланд опережает Саркози на 1,5%.

По данным министерства внутренних дел Франции, после обработки всех бюллетеней избирателей, голосовавших на территории континентальной Франции, заморских владений Франции и Французской Гвианы в первом туре президентских выборов социалист Франсуа Олланд, набрал 28,63% голосов.

Действующий президент Николя Саркози набирает 27,08%.

Третье место занимает лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен с 18,01% голосов, за ней следует лидер "Левого фронта" Жан-Люк Меланшон, набравший 11,13% голосов, предает Интерфакс.

На пятом месте лидер "Демократического движения" Франсуа Байру (9,11%), на шестом - эколог Ева Жоли (2,27%), на седьмом - независимый кандидат-голлист Николя Дюпон-Эньян (1,8%).

За ними следуют лидер "Новой антикапиталистической партии" Филипп Путу (1,15%), лидер троцкистской партии "Рабочая Борьба" Натали Арто (0,57%) и основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад (0,25 %).Эти результаты не учитывают голосов, отданных французами-избирателями, проживающими за рубежом.

Таким образом, во второй тур президентских выборов, намеченных на 6 мая, выходят Франсуа Олланд и Николя Саркози. Явка в первом туре голосования составила 80,43% избирателей.

Окончательные результаты голосования провозгласит Конституционный совет Франции в среду.

"АН" писали, что в крупнейших заморских департаментах страны - Гваделупе и Французской Гвиане - Франсуа Олланд значительно опередил Николя Саркози.