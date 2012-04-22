Выборы президента Франции: Олланд лидирует в заморских департаментах

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22 апреля 2012, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта LB.ua

В воскресенье на выборах президента Франции в крупнейших заморских департаментах страны - Гваделупе и Французской Гвиане - Франсуа Олланд занимает первое место с значительным отрывом от основного соперника - Николя Саркози.

В Гваделупе Олланд набрал 57% голосов, тогда как Саркози досталось лишь 23,4%. Схожая картина во Французской Гвиане, где кандидат-социалист финишировал с результатом 42,73%, в то время, как за действующего президента проголосовали 27,03% избирателей.

В целом Олланд лидирует на всех заморских территориях Франции, сообщают сегодня швейцарские СМИ, в распоряжении которых оказались результаты голосования в первом туре.

На островах Сен-Пьер и Микелон Олланд также побеждает: 33,75% против 18,75% у Саркози. На острове Сен-Мартен, в то же время, ведущие кандидаты показали почти равный результат: 35,32% за Олланда и 34% за Саркози.

Следует отметить, что эти заморские регионы традиционно голосуют за социалистов и их голосование может не отражать общенациональную тенденцию.

"АН" писали, что в воскресенье около 44,5 млн. французов должны выбрать из 10 кандидатов одного президента страны или пару претендентов на это кресло для участия во 2-м туре.