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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Пакистан ввел запрет на полеты для частных авиаперевозчиков

22 апреля 2012, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Пакистана ввели полный запрет на осуществление полетов для всех частных авиаперевозчиков. Министр обороны издал соответствующее распоряжение в связи с чередой авиационных происшествий.

Напомним, 20 апреля при заходе на посадку в аэропорту Исламабада разбился Boeing 737. Жертвами трагедии стали 127 человек, передает радио "Маяк". В воскресенье в Карачи и Лахоре совершили экстренную посадку два пассажирских лайнера. Всего в Пакистане работают 3 частных авиакомпании. 

ЕЛ

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