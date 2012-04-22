В Сирии произошел теракт, пострадали 42 человека

//В мире

22 апреля 2012, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Сирии произошел теракт, в результате которого пострадали 42 человека. Известно так же об одном погибшем офицере армии. Неизвестные подорвали армейский автобус на самодельном взрывном устройстве в провинции Алеппо на севере Сирии.

В результате подрыва военного эскорта на фугасе погиб старший сержант Мухаммед Абдель Хамид. Инцидент произошел на участке пути Алеппо-Ракка, передает Интерфакс. В то же время сирийские активисты обвинили власти страны в несоблюдении соглашения о прекращении огня.