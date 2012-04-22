Во Франции продолжается первый тур выборов на пост президента

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22 апреля 2012, 17:43 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

Фото с сайта LB.ua

Во Франции в воскресенье около 44,5 млн. граждан должны решить, кто в ближайшие пять лет будет занимать высший государственный пост Франции. По оценкам социологов Николя Саркози будет нелегко удержать свои позиции.

По всем опросам на настоящий момент лидирует кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд. Первые официальные подсчеты будут объявлены сегодня вечером в 20.00 часов.

К ожидаемому соперничеству Саркози – Олланд, вероятнее всего, присоединится лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. Эту партию организовал отец Ле Пена, Жан-Мари Ле Пен, и его выход во второй тур президентских выборов в 2002 году стал полной неожиданностью.

По последним опросам, Марин Ле Пен имеет 16 % голосов, т.е. находится на третьем месте после Саркози (26 %) и Олланда (28 %). Во втором туре выборов ожидается, что 57-летний Олланд наберет около 55,7 %, а Саркози 44,3 %.

Социологи отмечают, что многие французы до сих пор еще не решили за кого отдадут свой голос. Из-за все еще продолжающихся пасхальных каникул эксперты прогнозирует невысокую явку избирателей.

Решающим моментом станет то, за кого во втором туре проголосуют сторонники проигравших кандидатов.

Второй тур состоится 6 мая. Победитель выборов должен набрать абсолютное большинство голосов.

"АН" писали, что на пост президента Франции в первом туре претендуют 10 человек.