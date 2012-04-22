Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Во Франции продолжается первый тур выборов на пост президента

22 апреля 2012, 17:43 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

Фото с сайта LB.ua
Фото с сайта LB.ua

Во Франции в воскресенье около 44,5 млн. граждан должны решить, кто в ближайшие пять лет будет занимать высший государственный пост Франции. По оценкам социологов Николя Саркози будет нелегко удержать свои позиции.

По всем опросам на настоящий момент лидирует кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд. Первые официальные подсчеты будут объявлены сегодня вечером в 20.00 часов.

К ожидаемому соперничеству Саркози – Олланд, вероятнее всего, присоединится лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. Эту партию организовал отец Ле Пена, Жан-Мари Ле Пен, и его выход во второй тур президентских выборов в 2002 году  стал полной неожиданностью.

По последним опросам, Марин Ле Пен имеет 16 % голосов, т.е. находится на третьем месте после Саркози (26 %) и Олланда (28 %). Во втором туре выборов ожидается, что 57-летний Олланд наберет около 55,7 %, а  Саркози  44,3 %.

Социологи отмечают, что  многие французы до сих пор еще не решили за кого отдадут свой голос. Из-за все еще продолжающихся пасхальных каникул эксперты прогнозирует невысокую явку избирателей.

Решающим моментом станет то, за кого во втором туре проголосуют сторонники проигравших кандидатов.

Второй тур состоится 6 мая. Победитель выборов должен набрать абсолютное большинство голосов.

"АН" писали, что на пост президента Франции в первом туре претендуют 10 человек.

//картина дня

В мире

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

Американские источники оценили всю мощность ракет, расположенных на подводных на российских атомных подлодках "Борей". По мнению издания, России не понадобятся другие ядерные силы, чтобы нанести мощный удар по США.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку в подмосковном аэропорту "Жуковский" самолёта А321 .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…

//новости ан

//новости ан