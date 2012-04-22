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//В мире

Армия Израиля готова в любое время нанести удар по Ирану

22 апреля 2012, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]

Генеральный штаб армии Израиля заявил о том, что страна готова атаковать иранские ядерные объекты в любое время, если поступит соответствующий приказ. В то же время такое заявление не означает скорейшего развязывания войны. 

Об этом заявил начальник генерального штаба армии Израиля генерал-лейтенант Бени Ганц. В интервью местной газете "Едиот ахронот" он отметил: "Мы считаем, что Иран, обладающий ядерным оружием, стал бы опасной страной, и мировому сообществу и Израилю следует остановить это". "Мы строим планы, исходя из этого", - цитирует Ганца Интерфакс. По его словам, такое заявление вовсе не означают скорейшего развязывания военных действий против Ирана. 

ЕЛ

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