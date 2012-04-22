Во Франции проходят выборы Президента республики

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22 апреля 2012, 16:27 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

В этот раз, помимо основного вопроса - кто выйдет во второй тур, который по мнению большинства политологов неизбежен, многих интересует вопрос, успевший в последние дни заинтриговать всех. Вопрос касается времени появления первых результатов.

Согласно французскому законодательству давать какую-либо информацию по этому поводу запрещено до 20.00 по парижскому времени. Однако многие французские медиа накануне сообщили о своем намерении дать результаты приблизительно в 18.30.

Основные кандидаты откликнулись моментально. И совершенно по-разному. Если Николя Саркози этот нюанс не беспокоил и более того, он мало представлял, как можно ограничить пользователей интернета, которые могли легко выяснить цифры у медиа других стран, то Франсуа Оланд выступил категорически против таких вот выборок, опубликованных по результатам опросов проголосовавших на участках ранее 20.00.

Другой вопрос, который также волновал сегодня многих - какова будет сегодняшняя активность избирателей. Предварительные опросы показывали, что риск того, что процент непроголосовавших в этот раз окажется значительно выше предыдущих выборов, - достаточно велик. Причиной тому отчасти были и каникулы, которые в этот раз попали на выборы. Однако первые часы голосования опасения не подтвердили. По данным МВД на 12.00 парижского времени в выборах приняли участие 28,29% жителей метрополии.

Как известно с 1965 года, когда Президент Французской республики был избран в первый раз, французы всегда активно участвовали в его выборах.

Исключением стал 1969 год, когда поединок происходил между голлистом Жоржем Помпиду и центристом Аленом Поэр.

Достаточно высоким процент воздержавшихся стал и в 2002 году, когда число воздержавшихся в первом туре достигло 28,40%, во время дуэли Жак Ширака и Жан-Мари Ле Пен, но было исправлено во втором, в результате избирательного всплеска, вызванного итогами первого тура.

Каков будет процент воздержавшихся в 2012 году, станет известно чуть позже. А пока для сравнения: процент воздержавшихся в предыдущих выборах (первый и второй тур), согласно данным Агентства Франс-пресс:

1965 15.25%: 15.68%

1969 22,41%: 31,15%

1974 15,77%: 12,67%

1981 18,91%: 14,15%

1988 18,65%: 15,94%

1995 21,62%: 20,34%

2002 28,40%: 20,29%

2007 16,23%: 16,03%