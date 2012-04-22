Армия США увеличила запасы оружия на территории Израиля в 1,5 раза

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22 апреля 2012, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

США в полтора раза нарастили объем боеприпасов, вооружения и военного снаряжения, хранящегося на территории Израиля. Объемы американских стратегических запасов увеличились на 50%, их стоимость - свыше 800 млн долларов.

Как отмечает Конгресс США, соглашение о создании стратегического запаса вооружений на случай «чрезвычайной ситуации» было заключено еще в 80-х годах. Оружие, размещенное на территории Израиля может быть использовано армией США в случае войны, пишет MIGnews.com. Согласно условиям соглашения, Израиль также имеет право воспользоваться этим оружием.