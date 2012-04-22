Совет Безопасности ООН принял новую резолюцию по Сирии

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22 апреля 2012, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Резолюцию по Сирии, текст которой подготовлен на основе проекта России, Совет Безопасности ООН принял единогласно. Резолюция предписывает увеличить число международных наблюдателей в арабской республике до 300 человек.

В состав миссии, по инициативе РФ, войдут и российские офицеры, в течение трех месяцев наблюдатели будут следить в Сирии за соблюдением плана мирного урегулирования. В случае необходимости миссию продлят.