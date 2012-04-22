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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В Праге демонстранты потребовали отставки правительства Чехии

22 апреля 2012, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

ssees.ucl.ac.uk
ssees.ucl.ac.uk

В Праге на марш протеста накануне собралось более 100 тысяч человек со всей Чехии. Звучали требования отставки правительства и проведения досрочных выборов. Собравшиеся несли плакаты с лозунгами против мер жесткой экономии.

Акцию организовали профсоюзы и некоторые общественные организации. Правительство Чехии планирует реформу пенсионной системы и здравоохранения, напоминает радио "Эхо Москвы".

Премьер-министр Чехии Петр Нечас заявил, что уважает позицию протестующих, но недоволен тем, что представители социал-демократов и коммунистов "используют протест в своих политических целях".

ЛБ

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