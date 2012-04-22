Во Франции проходит первый тур выборов президента страны

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22 апреля 2012, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Agence France-Presse

Французский народ голосует в воскресенье за нового лидера, который будет править страной следующие пять лет. Среди кандидатов есть и действующий президент Николя Саркози. И согласно опросам, у него весьма неплохие шансы победить.

На пост главы государства претендуют 10 человек.

"АН" писали, что накануне, в "день тишины" кандидаты отдыхали, а некоторые даже праздновали завершение кампании.

Важно отметить, что кандидат от Социалистической партии Франсуа Олланд сейчас во Франции несколько популярнее нынешнего главы страны. Замыкает тройку лидеров соцопросов председатель партии Национальный фронт Марин Ле Пен.

Примечательно, что во Франции любой избиратель может передать свой голос по доверенности другому человеку, причем не важно, за кого тот будет голосовать.

Парижская полиция не получала никаких угроз на время выборов и сосредоточится на охране митингов возле предвыборных штабов кандидатов, передает РИА Новости. При этом никакого усиления мер безопасности не ожидается.

Ведь выборы, поясняют французские власти, это не новогодняя ночь и даже не День взятия Бастилии.

Второй тур выборов во Франции, если потребуется, пройдет 6 мая.