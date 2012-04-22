Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Частный самолет упал на столичный зоопарк: трое погибших, один ранен в Гватемале

22 апреля 2012, 07:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта ru.wikipedia.org
Фото с сайта ru.wikipedia.org

В Гватемале на зоопарк в южной окраине столицы упал накануне легкий одномоторный частный самолет, погибли три человека, один раненый госпитализирован, сообщил представитель республиканской пожарной службы Хосе Родригеc.

Пилот самолета сообщил диспетчеру о неполадках сразу после взлета со столичного аэродрома La Aurora, который находится рядом с зоопарком, передает РИА Новости. При попытке совершить экстренную посадку самолет упал на землю и загорелся. Погибли находившиеся на борту пилот, его помощник и пассажир. Один сотрудник зоопарка получил сильные ожоги и был госпитализирован.

По мнению очевидцев, пилоту в последний момент удалось направить воздушное судно на пустующую детскую площадку, что позволило избежать многочисленных жертв, так как вечером в субботний день в зоопарке находилось больше сотни посетителей.

Это второе авиационное происшествие в Гватемале с начала года. В феврале вертолет местных ВВС потерпел крушение возле населенного пункта Сан-Луис в 480 километрах к северу от столицы страны города Гватемалы. Тогда погибли 10 военнослужащих.

ЛБ

//картина дня

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Стройка идет полным ходом…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан