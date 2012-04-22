Частный самолет упал на столичный зоопарк: трое погибших, один ранен в Гватемале

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22 апреля 2012, 07:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта ru.wikipedia.org

В Гватемале на зоопарк в южной окраине столицы упал накануне легкий одномоторный частный самолет, погибли три человека, один раненый госпитализирован, сообщил представитель республиканской пожарной службы Хосе Родригеc.

Пилот самолета сообщил диспетчеру о неполадках сразу после взлета со столичного аэродрома La Aurora, который находится рядом с зоопарком, передает РИА Новости. При попытке совершить экстренную посадку самолет упал на землю и загорелся. Погибли находившиеся на борту пилот, его помощник и пассажир. Один сотрудник зоопарка получил сильные ожоги и был госпитализирован.

По мнению очевидцев, пилоту в последний момент удалось направить воздушное судно на пустующую детскую площадку, что позволило избежать многочисленных жертв, так как вечером в субботний день в зоопарке находилось больше сотни посетителей.

Это второе авиационное происшествие в Гватемале с начала года. В феврале вертолет местных ВВС потерпел крушение возле населенного пункта Сан-Луис в 480 километрах к северу от столицы страны города Гватемалы. Тогда погибли 10 военнослужащих.