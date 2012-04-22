Французский сотрудник Международного Красного Креста похищен в Йемене

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22 апреля 2012, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото НИРА "Аксакал"

На севере Йемена накануне похищен сотрудник Международного комитета Красного Креста, работавший в городе Саада на северо-западе страны, гражданин Франции, имя которого не называется, сообщила представитель МККК в Сане.

Сотрудник МККК был похищен примерно в 30 километрах от города-порта Ходейды, куда он направлялся в сопровождении двух граждан Йемена.

"С ним были два йеменских водителя, которых похитители вскоре отпустили. До настоящего времени у нас нет никакого контакта ни с похитителями, ни с нашим сотрудником", - сообщило в ночь на воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на представителя МККК в Сане Дибу Фахр, передает РИА Новости.

Похищения людей в Йемене совершаются достаточно часто. Как правило, представители местных племён идут на подобные преступления с целью вынудить местные власти освободить из тюрьмы их родственников или выдвигают правительству требования экономического характера, в частности, об улучшении инфраструктуры в регионе их проживания.

"АН" писали, что правительство Йемена ведет беспощадную борьбу с боевиками, в том числе, с использованием БПЛА.

Напомним, 21 января 2012 года парламент Йемена принял закон, которым бывшему главе государства Али Абдалле Салеху предоставляется абсолютный политический и юридический иммунитет.

24 февраля в Йемене Йемене впервые за 30 лет прошли выборы президента страны из одной кандидатуры вице-президента Абд-Раббу Мансура Хади. Он возглавлял временное правительство Йемена с конца 2011 года. Прежний президент Йемена Али Абдала Салех стоял во главе государства 33 года.

Буквально во время принятия присяги новым президентом 25 февраля взрыв у резиденции главы государства унёс жизни 26 человек.

Абд Раббу Мансур Хади поклялся вести непримиримую борьбу с террористами, однако справиться с "Аль-Каидой" ему пока не удается. Сейчас в Йемене наблюдается значительное усиление деятельности боевиков радикальных исламистских организаций.

В частности, воспользовавшись продолжавшимся год политическим кризисом в стране, "Аль Каида" взяла под контроль ряд городов на юге Йемена.