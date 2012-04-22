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//В мире

125 человек пострадали в Амстердаме при столкновении поездов

22 апреля 2012, 07:07 [ «Аргументы Недели» ]

В железнодорожной аварии в пригороде Амстердама столкнулись два поезда: один состав вышел из центрального вокзала столицы Нидерландов в направлении города Эйтгест, а второй поезд- экспресс, следовал Ден-Хелдер - Неймеген. 
Жизни многочисленных пассажирова спасло то, что оба состава двигались с весьма невысокой скоростью и после лобового столкновения все вагоны пассажирских составов остались на рельсах. 
По данным медицинских учреждений Амстердама, в результате аварии на железной дороге 13 человек получили довольно  серьезные травмы,  а всего пострадали 125 человек.
Авария произошла около 18:30 по местному времени.

ЕП

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