//В мире
125 человек пострадали в Амстердаме при столкновении поездов
22 апреля 2012, 07:07 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире
22 апреля 2012, 07:07 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал сообщение о расчёте "Нафтогазом" тарифов на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины…
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал информацию о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оказывал давление на украинского…
В мире
Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.
Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…
В знаменитом гайдаевском фильме «Бриллиантовая рука» главный герой…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Солженицын назвал свою книгу об исторических взаимоотношениях русских…
Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что…
Российская топливно-энергетическая отрасль весь прошлый год пахала…
Этой осенью должны подвести первые результаты исполнения майских…
Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро…
На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме…
Интервью
Один из пловцов-экстремалов, участников марафона, Заур Закраилов дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели». В ходе беседы он поведал о том, как…
Общество
Вопреки бытующему мнению, что русские, мол, еще в Древней Руси были горазды выпить хмельного, чтобы расслабиться и отдохнуть, все было несколько иначе…
Интервью
Когда мы вступаем в брак, то думаем, что это навсегда: и в горе, и в радости, до последнего вздоха. Так мечтают многие пары. Но в реальности, порой…
Латвийская академия художеств отметила столетие. В честь данного праздника был проведен не совсем обычный перформанс, который ввел латышскую публику…
В Северной столице полиция задержала двух человек, которые подозреваются в размещении фотографий политиков, звезд шоу-бизнеса и журналистов на надгробиях Смоленского…
Местный житель снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму. На кадрах видно, что пилот маневрировал в горах, а после стремительно…
Сегодня, 21 сентября «Зенит» дома на стадионе «Санкт-Петербург» принял «Рубин» в матче 10-го тура российской Премьер-лиги. Главный арбитр поединка Сергей Карасёв…
Президента украинского государства Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES до слез рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала…
Накануне, 20 сентября, в России появились новые модели смартфонов Apple. Обычно событие вызывает ажиотаж, а покупатели образуют толпы перед магазинами, однако на этот…
Телеведущий Савик Шустер заявил, что подаст в суд на олигарха Игоря Коломойского, иск связан с защитой чести и достоинства: между ними произошла перепалка в эфире…
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева отчитала Ксению Собчак за насмешку над королем поп-музыки Филипом Киркоровым. О ссоре двух звезд рассказал музыкальный…
Происшествия
Пятнадцать российских туристов пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщили журналистам…
Следы ведут в Германию. Но саму скандальную политическую акцию начал украинский холдинг. Корреспондент АН выяснил, кто стоит за очередной акцией по разжиганию ненависти…
Абхазская теннисистка Эрика Кварчия прибыла авиарейсом Самара-Москва во Внуково вечером 18 сентября. В настоящее время ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщило…
Instagram продолжит испытывать механизмы цензуры. На этот раз ресурс хочет «защитить» подростков от рекламы пластической хирургии и продуктов для похудения, пишет…
Продюсер и режиссер Андрей Загорский призвал поклонников и родственников находящейся в критическом состоянии Анастасии Заворотнюк готовиться к худшему и не питать иллюзий…
Правоохранительные органы Греции арестовали авиапирата, находившегося в розыске за захват самолета в 1985 году. Об этом сегодня сообщило управление полиции Южной части…
Красная роза, черный фрак, вот так банально представили нового холостяка на ТНТ. Хотя, для рэпера Гуфа, чья личная жизнь давно превратилась в череду неудачных романов…
Двое военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане получили ножевые ранения и были госпитализированы. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД…
Авиа, ж/д транспорт
Самолет Boeing-747, выполнявший рейс из турецкой Антальи, вместо приземления во Внуково совершил посадку в штатном режиме в воздушной гавани Шереметьево. Об этом…
Рынок косметики и парфюмерии в стране падает второй год подряд, сообщает исследовательская компания GfK. По ее данным, сейчас сетевые магазины пытаются удержать…
Шоу-бизнес
Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Стройка идет полным ходом…
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена в субботу было приостановлено в связи с падением на рельсы пассажира. Об этом сообщили…
Бывший вице-президент США Джо Байден призвал президента страны Дональда Трампа немедленно опубликовать стенограмму недавнего телефонного разговора с главой Украины…
В Овидиопольском районе Одесской области переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком, сообщает пресс-служба регионального управления полиции. Девять человек погибли…
В пилотируемом корабле "Союз МС-15", на котором 25 сентября отправится новая экспедиция на МКС, вместе с экипажем полетит единорог. Об этом сообщил российский космонавт…
Полиция разогнала участников акции, в которой был заблокирован железнодорожный состав из России. Несколько десятков человек были задержаны. Среди них первый командир…
Президент США выступил с очередной критикой в адрес средств массовой информации. В своем Twitter он пожаловался, и сообщил, что в разговоре с украинским коллегой…
МВД РФ предупредило автовладельцев об очередной волне автомобильных угонов. В ведомстве отметили, что именно на октябрь приходится больше всего краж ТС и неправомерных…
Известная российская телеведущая и журналист Эвелина Хромченко показала в эфире программы "Модный приговор" женский костюм, который никогда не выйдет из моды. По её…
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы. Известно, что в 2019 году тариф на транзит газа составил более 2,5 доллара за тысячу…
Объявленный ранее отказ Украины направить делегацию в ПАСЕ оказался уловкой. На самом деле, Киев не отказывается направить своих парламентариев для участия в сессии…
В Сети опубликованы зрелищные кадры применения тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей…
Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова рассказала о состоянии двух детей, которых облили кипящим маслом во время кулинарного фаер-шоу…
Старый друг герцогини, актер Уэнделл Пирс , который принимал с ней участие в телевизионном проекте , раскрыл подробности личной жизни Меган Маркл. Он рассказал, как…
Американцы помогут внедрить Украине собственный опыт охраны границ. Все бы ничего, но официальный Киев заинтересовался опытом охраны границы США с Мексикой. Именно…
В Музее Победы при поддержке Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, РИА «Армия России» стартовал всероссийский проект «Дни Армии»…
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в рамках пресс-конференции для журналистов в субботу, 21 сентября, что страна завершила подготовку к проведению возможной…
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В Одессе на улице Академика Королева легковой автомобиль въехал в толпу протестующих горожан, которые заблокировали движение транспорта. Отмечается, что люди ходили…
Известный российский актёр Гоша Куценко поделился с поклонниками своими размышлениями на тему цен на суточную парковку в Москве. По его словам, они приравниваются…
Парламентская делегация официального Киева отказывается ехать на сессию ПАСЕ. Об этом заявил глава профильного комитета Верховной Рады Богдан Яременко. По его словам…
В СМИ в субботу, 21 сентября, появилась информация о том, что актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом сегодня сообщил друг артистки – известный…
Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила давать своим подписчицам советы по поддержанию формы. Артистка регулярно занимается спортом и внимательно следит…
Врачи считают, что проживание в однокомнатных квартирах может негативно влиять на здоровье человека. По мнению экспертов, у людей, которые проживают в маленькой квартире…
3Д-принтером, который послойно создаёт разные предметы, давно уже никого не удивишь. Но знаете ли вы, что учёные нашли этой чудо-машине невероятное применение? Возможно…
Происшествия
В субботу, 21 сентября, стало известно, что в городе Щелкове, расположенном в Московской области, был эвакуирован магазин. Данную информацию предоставил осведомленный…
Первую леди США Меланию Трамп подвергли критике в сети из-за неудачного платья. Супруга американского лидера Дональда Трампа появилась в светлом платье на одном…
Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении гражданки Финляндии, которая незаконно перевозила волков из России и скрещивала их с местными собаками.
Известный телеведущий и актёр Иван Ургант поделился с поклонниками снимком подросшей младшей дочери Леры. Известно, что сегодня маленькой девочке исполнилось четыре года…
В Санкт-Петербурге по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти был задержан уроженец Таджикистана. Данную информацию предоставили в главном…
Шоу-бизнес
Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, чем вызвано активное обсуждение вокруг заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость находится в больнице в тяжёлом…