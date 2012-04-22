Организация объединённых наций направит в Сирию еще 300 наблюдателей

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22 апреля 2012, 07:03 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

Фото с сайта news.rin.ru

Совбез ООН накануне вечером единогласно принял решение об увеличении количества наблюдателей в Сирии с 30 до 300 человек. Эксперты будут направлены в страну в таком количестве когда генсек ООН оценит обстановку как достаточно стабильную.

Принятый проект резолюции также настоятельно призывает сирийское правительство и оппозицию немедленно прекратить насилие и начать выполнять мирный план специального посланника ООН Кофи Аннана.

Одобренная резолюция представляет собой компромиссный вариант текстов, которые были предложены Россией и Европой.

"АН" писали, что генсек ООН Пан Ги Мун накануне подтвердил, что корпус международных военных наблюдателей будет направлен в Сирию незамедлительно. Наблюдатели, среди них четверо россиян, будут отправлены в Сирию предварительно до 90 дней.

Напомним, 14 апреля СБ ООН единогласно одобрил проект резолюции по Сирии, однако, Россия оставила за собой право подготовить предложения, которые были внесены в проект перед началом голосования 21 апреля. МИД РФ распространил 20 апреля свой вариант документа по учреждению мониторинговой миссии. В ночь на субботу Совбез согласовал после многочасовых прений текст резолюции, который включает в себя предложения России и ЕС. Согласно документу, группа наблюдателей будет находиться в Сирии по меньшей мере три месяца под защитой сирийских сил безопасности.

В начале февраля Россия и Китай во второй раз заблокировали принятие резолюции Совбеза ООН о ситуации в Сирии, которую посчитаи ущемляющим интересы сирийцев.

По данным ООН, общее число жертв конфликта в Сирии уже превысило 9 тысяч человек. В настоящее время в стране действует перемирие между войсками президента Башара Асада и оппозицией. План спецпосланника ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана по урегулированию ситуации предусматривает прекращение вооруженного насилия всеми сторонами, оказание гуманитарной помощи пострадавшим и запуск политического диалога между официальной властью и оппозицией.