Франция: кандидаты отдыхают, а некоторые даже празднуют завершение кампании

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21 апреля 2012, 22:30 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

В «день тишины» - последний день перед выборами Президента Французской республики, когда реклама по французскому законодательству запрещена, все кандидаты отдыхали. Правда отдых на фоне первых результатов, начавших поступать из французских анклавов был несколько напряженный.

Так Николя Саркози «отдыхал» в кампании своей предвыборной комманды в штаб- квартире за обедом. Строго соблюдая норму закона, он воздержался от каких-либо комментариев по поводу начала голосования.

Основной оппонент на текущих выборах Франсуа Олланд вернулся в свой регион, где также пообедал, но не в кампании штаба, а просто в ресторане центрального рынка, как делает обычно, возвращаясь в регион. Предварительно запланированное посещение молодежного турнира по регби было аннулировано в связи с дождем.

Для других кандидатов день тишины стал практически днем завершения предвыборной кампании. В связи с чем Франсуа Байру, на прошлых выборах занявший третье место, устроил дружеский шведский стол, как сообщает газета «Паризьен», символически ознаменовавший завершение кампании в городе Бордере, откуда он родом, собрав вокруг близких и друзей, - в общей сложности около 500 человек.

Поблагодарить свою комманду добровольных помощников также собрался Николя Дюпон - Эньян. Остальные кандидаты завершали свой предвыборный марафон более тихо и спокойно, предполагая просто ничего не делать.