Скончался первый в мире глухой депутат - от пневмонии

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21 апреля 2012, 22:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Великобритании на 90-ом году жизни скончался бывший члена парламента от Лейбористской партии Джек Эшли. По словам близких политика, он умер ночью у себя дома после непродолжительной пневмонии.



Лорд Эшли вошел в историю как первый глухой депутат — не только в Соединенном королевстве, но и во всем мире. Эшли стал депутатом в 1966 году, а в 1964-м оглох из-за неудачной операции. Чтобы не отказываться от политики, депутат выучился читать по губам и всю оставшуюся жизнь боролся за права инвалидов, жертв насилия в армии, а также домашнего насилия.

Эшли был главой Королевского национального института глухих и сыграл значительную роль в кампании по выплате компенсаций детям, который пострадали от того, что в 1950-1960-х годах их матерей лечили токсичным препаратом от утренней тошноты во время беременности. «Благодаря Джеку Эшли миллионы мужчин и женщин с отклонениями теперь могут жить более полной и счастливой жизнью», — отметил глава Лейбористской партии Эд Милибэнд, сообщает bfm.ru.

После Эшли инвалиды перестали быть чем-то экстраординарным для правительства Британии. К примеру, теперь уже бывший министр внутренний дел Дэвид Бланкетт слеп.

В 1992 году Эшли стал пожизненным пэром, а в 1993 году ему смогли частично вернуть слух с помощью электронного аппарата, который стимулирует нервы во внутреннем ухе.



