Новые столкновения с полицией происходят в Бахрейне

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21 апреля 2012, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]

REUTERS/ Hamad I Mohammed

Столкновения демонстрантов с полицией происходят в субботу в пригороде столицы Бахрейна Манаме. В столкновениях принимают участие 150 человек. В столице прошел марш протеста оппозиции.

Полиция применяет слезоточивый газ для разгона протестующих в поселке Дираз. В ответ в полицейских летят бутылки с зажигательной смесью.

Сегодня в столице островного государства прошел марш протеста оппозиции, в котором участвовали до семи тысяч человек сообщает РИА Новости.

Накануне в пригороде Манамы погиб один человек, когда происходили аналогичные столкновения с полицией.

Массовые народные волнения в Бахрейне начались в середине февраля 2011 года. В демонстрациях и акциях протеста участвовали оппозиционные силы, представленные в основном мусульманами-шиитами, составляющими 75% населения Бахрейна. Они требовали расширения своих прав в стране, которой правит суннитское меньшинство.

Выступления оппозиции в Бахрейне были подавлены в марте прошлого года при участии воинского контингента, направленного в Бахрейн Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В стране прошли аресты активных участников беспорядков, из которых более 400 были преданы суду. Подразделения воинского контингента ССАГПЗ до сих пор остаются на территории королевства.



