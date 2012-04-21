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21 апреля 2012, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]

Один человек погиб в ходе ожесточенных столкновений, произошедших минувшей ночью в столице Бахрейна между полицией и демонстрантами, протестующими против проведения в воскресенье в этой стране автогонок "Формула-1".



Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли в деревне Шакура близ Манамы.

Толпа демонстрантов сделала попытку пройти к столичной Жемчужной площади. Путь манифестантов в центр города преградили отряды полиции, применивших слезоточивый газ , начались столкновения..

Демонстранты из числа мусульман-шиитов, которые составляют большинство населения Бахрейна, выступают против политики правящей династии, которая исповедует суннитское направление в исламе. Оппозиционеры заявляют, что шииты подвергаются дискриминации, и требуют равных прав с суннитами.

В прошлом году этап "Формулы-1" в Бахрейне был отменен из-за массовых беспорядков, которые были впоследствии подавлены местными властями с помощью войск Саудовской Аравии. В этом году оппозиция страны возобновила акции протеста. Она считает , что гонки являются символом международного признания правящего в стране режима.

Власти Бахрейна в свою очередь намерены во что бы то ни стало провести Гран-при, чтобы показать миру, что ситуация в стране нормализовалась. Организация автогонок обошлась почти в 40 млн долларов. В рамках усиления мер безопасности к гоночной трассе стянуты бронеавтомобили, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как говорит наследный принц Бахрейна шейх Сальман, отмена гонок "будет на руку экстремистам". "Они должны состояться и станут очень важным событием для страны в социально-экономическом плане", - отметил наследный принц.











