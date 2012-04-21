Орудийный салют прогремел сегодня в Лондоне

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21 апреля 2012, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]

Традиционный орудийный салют прозвучал в Лондоне в честь дня рождения королевы Елизаветы II. Залпы в честь 86-летия главы британского государства прогремели в лондонском Тауэре и в Гайд-парке.



Там же состоялся выезд королевских конных гвардейцев.

Кроме того, в этом году ко дню рождения королевы приурочен масштабный арт-проект "Лицо Британии" (Face Britain). В течение нескольких вечеров на здание Букингемского дворца проецируются гигантские портреты королевы, составленные из тысяч автопортретов жителей Великобритании.

Это самый большой проект коллективного искусства в стране, он легко может установить мировой рекорд. Учрежденный фондом детского искусства принца Уэльского Чарльза, он уже привлек к участию целый ряд британских знаменитостей: музыкантов, актеров, художников.

Сама Елизавета II традиционно проводит день рождения в кругу семьи, в Виндзорском замке близ Лондона.

Официальные празднования дня рождения королевы с военным парадом и другими церемониальными почестями традиционно проходят в июне. В этом году они сдвинуты со второй на третью субботу июня из-за масштабных общенациональных торжеств в начале месяца, приуроченных к 60-летию нахождения Елизаветы II на британском престоле.



