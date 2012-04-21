Партия Иванишвили сметет нынешнюю власть, уверена ее глава

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21 апреля 2012, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

Миллиардер Бидзина Иванишвили в субботу в Тбилиси основал новую партию - "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Ее председателем учредительный съезд избрал правозащитницу и адвоката Манану Кобахидзе.



Сам Б. Иванишвили, лишенный грузинского гражданства, свою партию возглавлять не может.

"Власти поставили нас в такую ситуацию, и необходимо, чтобы у партии был председатель. Для меня это огромная ответственность, и я готова разделить эту ответственность вместе с вами", - сказала Манана, сообщает «Интерфакс».

М.Кобахидзе пообещала, что осенью этого года в партии будут состоять сотни тысяч граждан Грузии и они "сметут" нынешнюю власть на парламентских выборах.



