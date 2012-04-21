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21 апреля 2012, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр Вести Иркутск

В Британии конная статуя Чингисхана, установленная возле триумфальной Мраморной арки в лондонском Гайд-парке, вызвала шквал народной критики, к которому присоединись и парламентарии: лейборист Пол Димолденберг называет это решение муниципальных властей крайне необдуманным.

"В каких облаках витали консерваторы в Вестминстере, когда принимали решение об установке статуи рядом с Мраморной аркой? Кто следующий у них на очереди? Сталин? Пол Пот? Саддам Хусейн?", - негодует политик, передает РБК. Димолденберг также отметил, что у Лондона найдется много других достопримечательностей, которые можно показать туристам и спортсменам в преддверии Олимпиады.

На выпады тори уже отреагировали консерваторы. В частности, заместитель лидера партии Роберт Дэвис заявил, что "фестиваль "Город скульптур" специально ищет повод для вдохновения, бросает вызов и заставляет познавать".

Пятиметровое творение российского скульптора Даши Намдакова было выставлено в Гайд-парке в рамках празднования 850-летия со дня рождения Темучина. Ожидается, что статуя простоит на этом месте как минимум до сентября 2012г.

Британские ученые нашли несколько любопытных фактов о Чингисхане. За 25 лет монгольский полководец завоевал большую площадь, чем Римская империя за 400 лет. Он объединил более 700 племен и народностей от Японского до Каспийского моря.

Темучин также разработал революционную для своего времени тактику применения легкой кавалерии; был военным стратегом; ввел бумажные деньги, внедрил почтовую систему и придерживался религиозной терпимости.

Тесты ДНК показали, что каждый 500-й житель Азии является потомком Чингисхана. Завоевания монгольской империи стоили покоренным народам более 40 млн человеческих жизней.

"АН" писали, что скульптуры Даши Намдалова и на родине вызывают неоднозначную реакцию. 12-метровое скульптурное изображение самки крылатого барса известного буддийского ваятеля не находит себе место в Татарстане из-за протестов общественности и религиозных деятелей.