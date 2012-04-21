«Вылетели из Лас-Вегаса – лопнуло колесо»

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21 апреля 2012, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с www.kleo.ru

Самолет вице-президента США Джозефа Байдена столкнулся в полете над штатом Калифорния со стаей птиц. Пилоту удалось посадить лайнер - чиновник и сопровождающие его сотрудники администрации не пострадали. Специально для «АН» на вопрос «А вы летать боитесь?» отвечают…



Павел Буре, хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР:

«Не люблю такие ситуации, когда от тебя ничего не зависит»

- Знаете, вообще-то боюсь. Например, очень неприятный момент, когда самолет высоту набирает, да и во время полета тоже побаиваюсь. Я не люблю такие ситуации, когда от тебя ничего не зависит. Приходится думать о чем-то другом и отвлекаться. Да, я много летаю, часто приходится и через океан – и все равно каждый раз бывает это ощущение. Я не люблю его, и оно мне неприятно. Но, летая, я с ним и борюсь! Однажды мы только вылетели из Лас-Вегаса – и у самолета лопнуло колесо. Сразу развернулись, и была вынужденная посадка, причем, внизу ждали пожарные, но все обошлось, иначе я бы сейчас с вами не разговаривал. Тогда тоже было неприятно, но я думал так: «Что будет, то и будет!» Своим родным рассказал – тоже переживали.



Александр Серебров, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза:

«Выбираю именно наши машины»

- Я три раза в космос летал и мог там подохнуть, поэтому здесь лишний раз подохнуть не боюсь! Сейчас на пассажирских самолетах летаю спокойно, но все-таки выбираю машины поновее, и именно наши. Например, Ил-86, Ту-154… Это ж новее, чем Ту-134! Ан-72 – тоже машина хорошая. То есть подхожу к обычным пассажирским полетам, можно сказать, со знанием дела. И никогда в полетах я не чувствовал себя как-то неуютно, не было такого.

Мартин Шаккум, первый зампред комитета Госдумы по земельным отношениям и строительству, доктор экономических наук, кандидат психологических наук:

«Главное – человеческий фактор»

- Нет, я не боюсь летать, потому что хорошо знаю теорию вероятности. Сегодня мы считаем, что у нас очень большое количество аварий, но на самом деле не больше, чем в других странах. На машине ездить раз в сто опаснее, чем летать на самолете. У нас на дорогах гибнет гораздо больше людей, чем в авиационных катастрофах, хотя нельзя сказать, что летают намного меньше, чем ездят на автомобилях. А в целом могу сказать, что, несмотря на то что наша техника оставляет желать лучшего (и с точки зрения ввода новых самолетов, а также ремонта и запчастей), главным фактором, влияющим на безопасность полетов, в первую очередь, является человеческий фактор, в том числе попытки многих компаний сэкономить любой ценой какие-то небольшие деньги, тем самым многократно увеличив риск полетов. Причем, сэкономить на всем – на качестве летного состава, керосина и т.п.





