//В мире

21 апреля 2012, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта goals.by

70-летний президент ЮАР женился в шестой раз: он зулус и придерживается традиционного для своего народа многоженства. Правда, в наличии, до появления нынешней новобрачной, у Джейкоба Зума было только три законных супруги.

Зума также женат на Сизакеле Зума (свадьба в 1973 году), Номпумелело Нтули-Зума (с 2007 года) и Тобеке Мадиба-Зума. В пятый раз Джейкоб Гедлейихлекиса Зума женился 4 января 2010 года. Тогда 67-летний глава государства взял в жены 37-летнюю Тобеку и станцевал с ней на радостях.

Есть ещё две женщины, которым посчастливилось побывать в числе "первых леди" ЮАР. Одна из жен президента Мантшо-Зума покончила жизнь самоубийством в 2000 году. Вскоре после ее смерти последовал брак с Нкосазаной Дламини-Зума, который завершился разводом, а она вскоре стала министром иностранных дел ЮАР, а затем занимала пост главы МВД.

Очередной женой, четвертой "действительной" и шестой "законной" Зумы стала Глория Бонгекиле Нгема, специалист в области IT-технологий, которая проходила в невестах несколько лет. Её сыну от президента уже 3 года.

Зума утверждает, что Глория будет последней женой и что детей у него больше не будет, и что известие о том, что поток наследников президента иссяк "нанесло ощутимый удар по его семье, правящей партии ЮАР и причинило боль гражданам страны".

Церемония бракосочетания прошла в провинции Квазулу-Натал в личном доме главы ЮАР, передает Би-Би-Си. Глава страны был одет в леопардовые шкуры, в руках у него было копье. На свадьбе присутствовали три остальные супруги политика.

У президента ЮАР 21 ребенок от 8 женщин (больше зулусы не могут иметь), в числе которых, и "законные" теперь опять четыре.

Официально в ЮАР не существует должности "первой леди", и ни одна из его супруг не имеет конституционного права получать и распоряжаться какими-либо государственными средствами.