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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Выборы во Франции: проголосовал - получи стакан

21 апреля 2012, 14:06 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

    В борьбе против возможной пассивности избирателей в день голосования более активные граждане Французской республики придумывают свои способы заманить соотечественников на участки для голосования.

  Впрочем, пока эти способы остаются весьма  старыми, известными и проверенными.

  Так в городе Нанси для исполнивших свои гражданский долг один местный бар решил  предложить на выбор стакан фруктового сока или пунша.

   Напиток будет предложен при предоставлении  избирательной карты со штампом "для борьбы с неучастием» в первом туре президентских выборов,- заявил в пятницу Пьер Ладоншамп,  исполнительный директор "Шортбус", расположенного в центре города.

"Опросы показывают возможность серьезного игнорирования выборов. Это нас беспокоит. Поэтому мы бы  хотели более активное  участие в президенстких выборах", - пояснил г-н Ладоншамп.

   «Посетителям, которые представят свои избирательные проштампованные карты, будет предложен бокал пунша или фруктового сока», - сообщил он, добавив, что операция будет возобновлена 6 мая во втором туре.

 "Наш бар  приглашает всех: если наша инициатива поможет мобилизовать людей, тем лучше!".

"Неважно за кого проголосовали. Главное, чтобы пришли к урнам. Мы не спрашиваем людей их политические предпочтения, мы просто пытаемся их заинтересовать в выполнении их  гражданского долга".

 

 

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