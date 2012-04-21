Выборы во Франции: проголосовал - получи стакан

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21 апреля 2012, 14:06 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

В борьбе против возможной пассивности избирателей в день голосования более активные граждане Французской республики придумывают свои способы заманить соотечественников на участки для голосования.

Впрочем, пока эти способы остаются весьма старыми, известными и проверенными.

Так в городе Нанси для исполнивших свои гражданский долг один местный бар решил предложить на выбор стакан фруктового сока или пунша.

Напиток будет предложен при предоставлении избирательной карты со штампом "для борьбы с неучастием» в первом туре президентских выборов,- заявил в пятницу Пьер Ладоншамп, исполнительный директор "Шортбус", расположенного в центре города.

"Опросы показывают возможность серьезного игнорирования выборов. Это нас беспокоит. Поэтому мы бы хотели более активное участие в президенстких выборах", - пояснил г-н Ладоншамп.

«Посетителям, которые представят свои избирательные проштампованные карты, будет предложен бокал пунша или фруктового сока», - сообщил он, добавив, что операция будет возобновлена 6 мая во втором туре.

"Наш бар приглашает всех: если наша инициатива поможет мобилизовать людей, тем лучше!".

"Неважно за кого проголосовали. Главное, чтобы пришли к урнам. Мы не спрашиваем людей их политические предпочтения, мы просто пытаемся их заинтересовать в выполнении их гражданского долга".