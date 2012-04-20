Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Наркобарон призвал ОПГ объединиться для борьбы с афромексиканцами

20 апреля 2012, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта mexico24.ru
Фото с сайта mexico24.ru

В Мексике один из наркобаронов обратился к членам преступной организации "Эскондидо" с требованием прекратить ведение междоусобной войны, переключив все силы на борьбу с темнокожими жителями страны.

Источник  в правоохранительных органах Мексики отказался разглашать имя зачинщика геноцида, но местные СМИ уверены, что это - Руди Эспудо, являвшийся главой мексиканской мафии на севере страны, передает портал Мексика 24.

В январе текущего года он вместе со своими 118 подельниками был осужден по обвинению в вымогательстве и контрабанде наркотических средств.

Эспудо и в заключении продолжает руководить криминальной деятельностью на территории Мексики.

ЛБ

//картина дня

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Один из пловцов-экстремалов, участников марафона, Заур Закраилов дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели». В ходе беседы он поведал о том, как удалось преодолеть…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, чем вызвано активное обсуждение вокруг заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость находится в больнице в тяжёлом…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан