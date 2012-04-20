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Наркобарон призвал ОПГ объединиться для борьбы с афромексиканцами
20 апреля 2012, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]
В Мексике один из наркобаронов обратился к членам преступной организации "Эскондидо" с требованием прекратить ведение междоусобной войны, переключив все силы на борьбу с темнокожими жителями страны.
Источник в правоохранительных органах Мексики отказался разглашать имя зачинщика геноцида, но местные СМИ уверены, что это - Руди Эспудо, являвшийся главой мексиканской мафии на севере страны, передает портал Мексика 24.
В январе текущего года он вместе со своими 118 подельниками был осужден по обвинению в вымогательстве и контрабанде наркотических средств.
Эспудо и в заключении продолжает руководить криминальной деятельностью на территории Мексики.