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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Исламская конференция осудила насилие в семье и принудительные браки

20 апреля 2012, 17:17 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

Фото с сайта yenihayat.de
Фото с сайта yenihayat.de

Исламская конференция, проходящая в Берлине, закончилась принятием письменного соглашения.  В нем говорится о том, что каждый человек имеет право на физическую и моральную неприкосновенность, а также право вступать в брак по собственному желанию в соответствии с действующим законодательством.

Эта конференция должна содействует интеграции 4 млн. мусульман, проживающих в Германии.

В связи с последними событиями, а в частности с распространением Корана в некоторых немецких городах в минувшие выходные, была затронута тема салафитов – радикально настроенных исламистов, которые организовали в Германии более 100 информационных центров.

Министр внутренних дел Германии Ханс-Петер Фридрих заявил о том, что распространение салафитского экстремизма недопустимо.

Председатель турецкой общины объяснил, что салафиты имеют простые ответы на сложные вопросы.

В исламской конференции с 2006 года учавствуют  федеральные, региональные и местные органы власти, а также представители различных мусульманских организаций.

"АН" писали 13 апреля, чтобыли публичные споры по поводу распространения Корана в Германии. Тем не менее, радикальные исламисты, несмотря на массовую критику, провели в субботу 14 апредя в ФРГ акцию по распространению Корана в нескольких городах. 

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