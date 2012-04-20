У французкого Ашана новый товар - бананы в кокаине

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20 апреля 2012, 16:28 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

Пока он обнаружен только в польском супермаркете этой интернациональной сетки. Более ста килограммов кокаина было изъято из картонных коробок бананов доставленных в магазины сети супермаркетов Ашан (Auchan) в Польше. Об этом радиостанция Европа 1 сообщила со ссылкой на польские СМИ в пятницу.

Наркотики были найдены в начале недели в трех магазинах городов Катовице, Расиборз и Миколов на юге страны, - сообщил Себастьян Фабиански, пресс-секретарь полиции Катовице.

По данным полиции, "наркотики из Южной Америки через Западную Европу прибыли в Польшу по новой цепи" до этого момента абсолютно неизвестной.