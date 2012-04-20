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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

У французкого Ашана новый товар - бананы в кокаине

20 апреля 2012, 16:28 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

   Пока он обнаружен только в польском супермаркете этой интернациональной сетки.     Более ста килограммов кокаина было изъято из картонных коробок бананов доставленных в магазины сети супермаркетов Ашан (Auchan) в Польше. Об этом радиостанция  Европа 1 сообщила со ссылкой на польские СМИ в пятницу.

    Наркотики были найдены в начале недели в трех магазинах городов  Катовице, Расиборз и Миколов на юге страны, - сообщил Себастьян Фабиански, пресс-секретарь полиции  Катовице.

  По данным полиции, "наркотики из Южной Америки через Западную Европу прибыли в Польшу по новой цепи" до этого момента абсолютно неизвестной.

 

//картина дня

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