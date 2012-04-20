В Сирии уже размещены 7 наблюдателей ООН

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20 апреля 2012, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Сирии уже размещены семь наблюдателей ООН. Как ожидается, еще двое приедут в страну в понедельник. Вся группа полностью (30 человек) прибудет в Сирию в течение следующей недели.

Об этом заявил в пятницу Ахмед Фаузи - представитель спецпосланника ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ) Кофи Аннана. По его словам, сторонам удалось достичь предварительной договоренности о полной свободе передвижения, передает Интерфакс. ООН и власти Сирии, отметил Фаузи, также продолжают обсуждать вопрос доведения числа наблюдателей до 300 человек.