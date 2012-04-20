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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

За Жака Ширака на нынешних выборах проголосует жена

20 апреля 2012, 14:02 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

http://synews.ru
http://synews.ru

   За день до голосования на пост президента Французской республики, который согласно закону является «днем тишины» прояснилась окончательно ситуация вокруг голосования экс-президента Жака Ширака, ставшего в нынешней предвыборной кампании отдельным сюжетом, вокруг которого циркулировала масса версий, сводившихся в целом к тому, что голос экс-президента в этот раз уйдет в лагерь «левых».

   Напомним что в послений раз писатель Жан-Люк Барре, помогавший экс-президету в написании  мемуаров,  утверждал что во время певрого тура голосования тот проголосует за кандидата от соцпартии Франсуа Оланда и что в рамках «клана Ширака» одна только мадам Ширак будет голосовать за Николя Саркози.

  Как стало известно вчера, в воскресенье мадам Бернадет Ширак проголосует в Саране (регион Коррез) за своего мужа.

   «Я получил доверенность по этому поводу», - сообщил мэр Саран Мишель Пуаншоваль.

   Как известно, Жак Ширак,  уже в течение нескольких месяцев страдающий неврологическими расстройствами находится в  Марокко, где он традиционно проводит отпуск в отеле Газель дор. При этом его окружение уже заявило, что он не будет делать "никаких публичных заявлений" в рамках выборов.

 

//картина дня

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