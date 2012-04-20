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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Пентагон: У США существуют конкретные планы нанесения ударов по Ирану

20 апреля 2012, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

www.foxnews.com
www.foxnews.com

 

Глава Пентанона Леон Панетта в интервью телеканалу CNN в ответ на вопрос о том, разрабатывает ли Пентагон планы нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, Панетта заявил, что планы военных ударов по Ирану имеются.
При этом Панетта отметил, что в случае необходимости, план нападения США на Иран будет реализован "с успехом".

 

Напомним, несколько месяцев назад Панетта не исключил начало войны с Ираном весной 2012 года.

ЕП

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