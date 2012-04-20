КНДР готовится к запуску новой баллистической ракеты

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20 апреля 2012, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Северной Корее на полигоне Тончан-ни зафиксирована еще одна баллистическая ракета. Отсюда 13 апреля был произведен неудачный пуск ракеты «Ынха-3». Обе ракеты были доставлены 23 марта.

Как сообщает информационное агентство Киодо, источники в правительстве Южной Кореи основывались на данных космической разведки США. Одна из ракет была запущена 13 апреля и взорвалась. Вторая ракета, согласно неофициальным данным, примерно соответствует по параметрам первой. В настоящее время она находится в ангаре, где, судя по всему, идет ее сборка.