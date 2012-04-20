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20 апреля 2012, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

Сирия ратифицировала соглашение о деятельности наблюдателей ООН. Соглашение, принятое парламентом Сирии, предоставляет инспекторам право совершать служебные поездки в любое время и в любую точку республики.

Также отмечается, что наблюдатели ООН обладают правом осуществлять фото- и видеосъемку, которые подтверждали бы факты соблюдения режима прекращения огня между противоборствующими сторонами. Об этом сообщает Associated Press. Начиная с 15 апреля в Сирию прибывают международные наблюдатели от ООН, всего в стране планируют прибыть 250 инспекторов.