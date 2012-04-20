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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В Индонезии у берегов острова Тернате произошло землетрясение магнитудой 5,3

20 апреля 2012, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Индонезии у берегов острова Тернате в четверг, 19 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки, отмечает Геологическая служба США, были зафиксированы на глубине 12,1 км в 21:23 по мск. 

Эпицентр землетрясения располагался в 115 км к северо-востоку от столицы города Тернате. Угроза цунами в прибрежных районах объявлена не была, передает РБК. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. 

ЕЛ

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