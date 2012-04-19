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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

На Каннском фестивале будет показан фильм Сергея Лозницы

19 апреля 2012, 18:33 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

Дирекция Каннского кинофестиваля в четверг озвучила официальный выбор лент для своего   65-го выпуска. В него вошли 54 картины из 26 стран, в том числе 22 из них будут участвовать в борьбе за Золотую пальмовую ветвь, судьбу которой в этот раз определит жюри под председательством итальянского режиссера Нанни Моретти.


В основной программе Каннского фестиваля в этот раз представлены 3 французских картины, 4 американских, 2 фильма из Южной Кореи, кроме того работы режиссеров Канады, Великобритании, Австралии, Румынии, Бразилии, Дании.  В том числе в рамках основной программы будет показан и  фильм «В тумане» режиссера Сергея Лозницы.  Действие фильма разворачивается в Белоруссии в годы немецкой оккупации.

   Любопытно, что экранизация повести белорусского писателя Василя Быкова, которую отечественные медиа позиционируют российской картиной, в программе французских СМИ фигурирует как фильм, представленный Украиной. И это несмотря на то, что картина сделана совместно кинематографистами   Белоруссии, Германии, Латвии, Нидерландов и России.
 
 Кинофестиваль на Лазурном берегу пройдет с 16 по 27 мая. Сам режиссер принимает участие в Каннском кинофестивале уже второй раз.


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