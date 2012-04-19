РФ и США ведут борьбу по-крупному с наркодельцами в Афганистане

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19 апреля 2012, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Спецслужбы РФ и США сейчас проводят крупномасштабную спецоперацию по ликвидации нарколабораторий в Афганистане, сообщил сегодня директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов.



"Нами осуществляется крупномасштабная операция по ликвидации нескольких нарколабораторий, данные о которых получены нами. И сейчас совместно с американскими и афганскими партнерами ведется отработка действий по их ликвидации", - сказал Иванов.

Детали этой спецоперации пока не раскрываются, о них раскажут в мае на совместном заседании (по противодействию распространению наркотиков) РФ и США в России, сообщает РИА Новости.

В октябре 2010 года, США и РФ уже проводили крупную совместную спецоперацию по уничтожению афганского героина. Тогда были уничтожены 932 килограмма героина и нанесен ущерб наркодельцам более чем на миллиард долларов.



