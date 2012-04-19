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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Брейвик называл свое оружие, следуя скандинавским мифам

19 апреля 2012, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Обвиняемый в терроризме Андерс Брейвик, который третий день дает показания в суде Осло, сообщил, что оружие для совершения теракта приобретал легально и давал ему имя, подражая воинам прошлых веков.


 Одним из основных вопросов расследования теракта является способ и место приобретения Брейвиком оружия, которое было у него найдено во время ареста.
Брейвик, когда совершал преступление,  был одет в форму полицейского и вооружён пистолетом Глок-34 и карабином Руглер Мини-14, к которому он приобрёл магазины повышенной ёмкости. В качестве зарядов он использовал рассеченные пули, разлетающиеся на куски внутри жертвы, увеличивая вероятность поражения. Факт приобретения оружия и зарядов был известен службе безопасности Норвегии, однако не вызвал у неё тревогу.
Брейвик пояснил на суде, что, приобрести оружие в Норвегии легально крайне трудно, и ему пришлось вступить в стрелковый клуб, членство в котором давало возможность покупать оружие и тренироваться в стрельбе.
Каждой единице оружия Брейвик дал имя, потому что такая традиция существовала у скандинавских викингов и у многих других воинственных народов.
Великий испанский герой Эль Сид (El Cid), который сражался против ислама в Андалусии, дал имя своему мечу, о подобных фактах мы также знаем из скандинавской мифологии, - сказал Брейвик, пояснив, что именно из скандинавских мифов он брал имена для своего оружия.
Одно из ружей он назвал Гунгниром (Gungnir) - так называлось копье скандинавского бога, которое было наделено магической силой возвращаться к хозяину.
Глок (пистолет) был назван Мйолнером (Mjolner) - так назывался молот бога Тура, а автомобиль получил имя Слейпнер по кличке восьминогого коня бога Одина. Имена были написаны рунами.
"Я считаю, что это прекрасная европейская традиция, которая жива до сих пор. Многие норвежские солдаты в Афганистане давали имена своему оружию", - добавил Брейвик, сообщает РИА Новости.
Ранее "АН" писали:  Окружной суд Осло во вторник начал слушать показания Андерса Брейвика, обвиняемого правосудием в терроризме.

НС

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