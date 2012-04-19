За отсутствием Путина в списке кандидатов Б. Бардо проголосует за Марин Ле Пэн

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19 апреля 2012, 14:23 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

http://novost.ge/

В интервью газете Нис Мата, опубликованном в четверг, Бриджит Бардо заявила, что будет голосовать за Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов, которую легендарная актриса назвала "прекрасной женщиной".



Бриджит Бардо, известная не только как кинематографический канон красоты, но и как последовательный защитник животных, напомнила, что только Национальный фронт Марин Ле Пэн "осудил скандальное халяльное мясо".

"Я буду голосовать за Марин Ле Пен. Я считаю, это замечательная женщина. Она предлагает идеальные решения, по сравнению с двумя другими кандидатами.



Ритуальный забой остается моим принципиальным» вопросом (...) и она была единственным кандидатом, кто заявил о скандальном мясе халяль", - сказала она.

Для г-жи Бардо, Марин Ле Пен является «другой» по сравнению со своим отцом Жан-Мари Ле Пэном: "Эта версия Национального фронта не имеет ничего общего с нацизмом или фашизмом".

В феврале, бывшая актриса, которой сегодня 77 лет, призвала лиц на выборных должностях отдать свои подписи для Марин Ле Пэн.

Во время интервью Бриджит Бардо также предложили высказаться о каждом из девяти кандидатов в президенты. В рамках этой части интервью Бриджит Бардо осудила "предательство" Николя Саркози, за которого она голосовала в 2007 году: "Как я жалею об этом", - заявила актриса, добавив что "он продолжает давать обещания, которые также не будут исполняться, как и в 2007 году".

Что же касается Франсуа Холланд, то о нем Бриджит Бардо даже не захотела говорить. "Я даже не хочу об этом слышать. Франция во главе с президентом , которого зовут Оланд (в переводе с французского: Голландия - авт), это невозможно (смеется) . Это все равно что президент, которого именуют Германия", - прокомментировала она в ответ региональному ежедневнику.

Для г-жи Бардо, тип "идеального президента" это русский президент Владимир Путин. "Я его нахожу очень хорошим (...). Он сделал гораздо больше для животных, чем наши успешные президенты", - пояснила актриса свой выбор.









