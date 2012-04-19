Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

За отсутствием Путина в списке кандидатов Б. Бардо проголосует за Марин Ле Пэн

19 апреля 2012, 14:23 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

http://novost.ge/
http://novost.ge/

  В интервью газете  Нис Мата, опубликованном в четверг, Бриджит Бардо заявила, что будет голосовать за Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов, которую легендарная актриса  назвала "прекрасной женщиной".

    Бриджит Бардо, известная не только как кинематографический канон красоты, но и как последовательный защитник животных,  напомнила, что только Национальный фронт Марин Ле Пэн "осудил скандальное халяльное мясо".
"Я буду голосовать за Марин Ле Пен. Я считаю, это замечательная женщина. Она предлагает  идеальные решения, по сравнению с двумя другими кандидатами.

Ритуальный забой остается моим принципиальным» вопросом  (...) и она была  единственным кандидатом, кто заявил о скандальном мясе халяль", - сказала она.
Для г-жи Бардо, Марин Ле Пен является «другой» по сравнению со своим отцом Жан-Мари Ле Пэном: "Эта версия Национального фронта не имеет ничего общего с нацизмом или фашизмом".
  В феврале, бывшая актриса, которой сегодня 77 лет, призвала лиц на выборных должностях  отдать свои подписи для  Марин Ле Пэн.
   Во время интервью Бриджит Бардо также предложили высказаться о каждом из девяти кандидатов в президенты. В рамках этой части интервью Бриджит Бардо осудила "предательство" Николя Саркози, за которого она голосовала в 2007 году: "Как я жалею об этом", - заявила актриса, добавив что  "он продолжает давать обещания, которые  также  не будут  исполняться, как и в 2007 году".
   Что же касается Франсуа Холланд, то о нем  Бриджит Бардо даже не захотела говорить. "Я даже не хочу об этом слышать. Франция во главе с президентом , которого зовут Оланд (в переводе с французского: Голландия - авт), это невозможно (смеется) . Это все равно что президент, которого именуют Германия", - прокомментировала она в ответ региональному ежедневнику.
   Для г-жи Бардо, тип "идеального президента" это  русский президент Владимир Путин. "Я его нахожу очень хорошим (...). Он сделал гораздо больше для животных, чем наши успешные президенты",  - пояснила актриса свой выбор.
 



//картина дня

Украина в будущем может прекратить свое существование. Такой прогноз сделал Александр Мединский, видеоблогер, ветеран «Антитеррористической операции» (прежнее название силовой операции Киева в Донбассе).

Украина в будущем может прекратить свое существование. Такой прогноз сделал Александр Мединский, видеоблогер, ветеран…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Госдуму РФ внесли законопроект, авторы которого предлагают обязать агрегаторов такси признать своих водителей штатными сотрудниками. Об этом сообщает Telegram-канал…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать…