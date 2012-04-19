Итальянка будет бороться с мафией в ЕС

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19 апреля 2012, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

Итальянка Соня Альфано, представляющая фракцию европейских либеральных демократов, избрана председателем комиссии Европарламента по борьбе с мафией в странах Евросоюза, учрежденной ассамблеей в марте этого года.



Глава комиссии, а также четверо ее заместителей избраны в четверг в Страсбурге на первом заседании этой парламентской комиссии.

Альфано заверила, что возглавляемая ею комиссия в самое кратчайшее время разработает и представит Европарламенту всесторонний план действий, сообщает РИА Новости. Задача комиссии - изучить масштабы и оценить ущерб, наносимый Евросоюзу и его странам оргпреступностью, коррупцией и отмыванием преступных капиталов.

Свои оценки и рекомендации комиссия должна представить через 12 месяцев. Еврокомиссия (ЕК), со своей стороны, обнародовала 12 марта проект директивы Евросоюза, облегчающей и расширяющей процедуры конфискации капиталов и имущества, полученных преступных путем.

Согласно данным ЕК, только торговля наркотиками приносит преступным группировкам до 100 миллиардов евро ежегодно.



