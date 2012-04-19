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19 апреля 2012, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото ЕРА/ИТАР-ТАСС

Индия, испытав межконтинентальную баллистическую ракету, вошла в элитный клуб стран наряду с Россией, США и Китаем с мощным оборонным потенциалом. Так считает представитель военного руководства Индии.



Индийские вооруженные силы провели сегодня испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Агни-5", потенциально способной поразить европейскую территорию. Пуск ракеты в прямом эфире освещали местные телеканалы. Запуск осуществлялся с полигона на острове Уилер в Бенгальском заливе. Отслеживали полет по заранее определенной траектории самые современные радары и радиолокационные станции. Ракета была запущена на свою максимальную дальность - 5 тыс км., сообщает ИТАР-ТАСС

Масса "Агни-5" составляет 50 тонн, длина - 17,5 метра, диаметр - два метра. Ракета способна нести ядерную боеголовку весом до одной тонны.



